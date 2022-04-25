Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер Александр Жулин высказался по поводу отстранения России от участия в международных соревнованиях. Сегодня также стало известно, что ISU отменил проведение российского этапа «Гран-при» в сезоне-2022/23.

«Последствия от такого решения будут просто ужасные. Это отразится на всем фигурном катании. Мировые чемпионаты без российских спортсменов — жалкое подобие, — приводит слова Жулина Sport24. — Но сейчас идет общая политика на уничтожение России как таковой, тут уже не до фигурного катания».

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU из-за событий в Украине. Из-за этого россияне, в частности, пропустили чемпионат мира по фигурному катанию.