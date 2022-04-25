Федерация фигурного катания на коньках России высказалась по поводу решения Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении России. По итогам заседания совета ISU 24 апреля было решено продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных стартов. Кроме того, был отменён этап Гран-при в России в сезоне-2022/23.

«Мы в очередной раз глубоко разочарованы позицией и действиями Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении российских фигуристов и ФФККР. Со своей стороны мы продолжим делать все возможное для защиты прав и интересов российских спортсменов и всего российского фигурного катания в целом», — говорится в заявлении на официальном сайте ФФККР.