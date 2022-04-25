Бывший хоккеист сборной Финляндии Теему Селянне рассказал, что помогает бывшему клубу КХЛ «Йокериту» найти покупателей для его домашнего стадиона — «Хартвалл-Арены». Ранее бывший владелец «Йокерита» Харри Харкимо продал арену российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу.

«Из-за санкций в отношении россиян арену невозможно купить, но мы нашли людей, готовых это сделать. С русскими больше не связываемся», — приводит слова Селянне Iltalehti.

«Йокерит» в феврале снялся с розыгрыша Кубка Гагарина, а затем объявил о выходе из КХЛ. Планируется, что клуб пропустит сезон-2022/23, после чего заявится в финскую лигу.