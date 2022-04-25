Российский фигурист Евгений Семененко скоро будет выписан из больницы. Об этом сообщила тренер фигуриста Татьяна Мишина.

«Выписка Жени из больницы планируется в ближайшее время. Его состояние намного лучше, врачи готовы его выписать, — цитирует «Петербургский дневник» Мишину со ссылкой на «РИА Новости». — Конечно, придется после выписки воздержаться от всех нагрузок. Самое главное, что прошли головные боли».

16 апреля, выступая в Санкт-Петербурге на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», Семененко упал и ударился головой о лед. Врачи диагностировали ему сотрясение мозга.

Семененко родился в Санкт-Петербурге. За свою карьеру фигурист выигрывал юниорский и взрослый финал Кубка России, первенство России среди юниоров, а также командный чемпионат мира-2021. В сезоне-2021/22 Семененко занял третье место на Skate Canada, четвёртое — на чемпионате России, пятое — на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпиаде-2022. Он стал лучшим среди российских участников Игр в Пекине.