Российский фигурист Евгений Семененко объявил о выписке из больницы.На своей странице в соцсети он опубликовал фотографию подарков, которые ему преподнесли, пока он лежал в больнице.

Фигурист подписал снимок: «Я дома! Всем спасибо за такую поддержку. До встречи, «не снимайте с меня коньки!».

По всей видимости, последней фразой Семененко объявил о продолжении карьеры.

16 апреля, выступая в Санкт-Петербурге на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», Семененко упал и ударился головой о лед. Врачи диагностировали ему сотрясение мозга.

Семененко родился в Санкт-Петербурге. За свою карьеру фигурист выигрывал юниорский и взрослый финал Кубка России, первенство России среди юниоров, а также командный чемпионат мира-2021. В сезоне-2021/22 Семененко занял третье место на Skate Canada, четвёртое — на чемпионате России, пятое — на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпиаде-20 же22. Он стал лучшим среди российских участников Игр в Пекине.