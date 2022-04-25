Международная федерация лыжного спорта ответила на вопрос о возможных санкциях в отношении Александра Большунова и Дениса Спицова. Ранее оба российских лыжника приняли участие в провластном митинге «Zа Россию! Zа президента!» 18 марта. В митинге также принимал участие пловец Евгений Рылов. За это Международная федерация плавания дисквалифицировала его на девять месяцев.

«О дополнительных санкциях пока не сообщалось», – приводит «Матч ТВ» заявление FIS.

Ранее российские лыжники были отстранены от участия в международных стартах на неопределённый срок.

Большунову 25 лет. На его счету три золота, четыре серебра и две бронзы Олимпийских игр, золотая, шесть серебряных и бронзовая медаль чемпионатов мира, по две победы в зачёте Кубка мира и в «Тур де Ски».

Спицову также 25 лет. За свою карьеру он завоевал золото, три серебра и бронзу Олимпиад, один раз стал бронзовым призёром общего зачёта «Тур де Ски».