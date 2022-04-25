Историю мирового фигурного катания начали писать в Петербурге, на замерзшей глади пруда в Юсуповском саду. Здесь больше века назад состоялся первый официальный чемпионат мира. На этом самом месте стали тренироваться и первые отечественные фигуристы, в том числе первый Олимпийский чемпион нашей страны Николай Панин-Коломенкин. Конечно, с тех пор многое изменилось. Например, на открытом льду больше никто не занимается, поскольку для этого есть специально оборудованные крытые катки. И хотя соответствующей инфраструктурой Северная столица обеспечена, перед этим изящным видом спорта встают другие вызовы, о которых рассказал генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках Петербурга Кирилл Левкин.

Так, в городе на Неве, по данным нашего собеседника, работают две государственные бюджетные спортивные школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках: СПб ГБУ СШОР, у которой есть современный комплекс на Туполевской улице и СПб ГБУ СШОР, где старшим тренером является заслуженный тренер России Алексей Мишин. Прекрасно функционируют и частные учреждения, в том числе Спортивный клуб фигурного катания заслуженного тренера СССР и России Тамары Москвиной.

В общей сложности, по информации Федерации фигурного катания на коньках в Петербурге, в нашем городе этим видом спорта занимаются 2300 детей. Но, добавил Кирилл Левкин, не все из них могут показать высокие результаты. Таким образом мы подошли к первому вызову, который заключается в селекции.

«В фигурное катание, как и в любой другой вид спорта, порой идут потому, что так решили родители, а не специалисты, как это было в советское время, когда в обычные общеобразовательные школы приходили тренеры из спортивных учреждений, наблюдали за детьми, скажем, на уроках физкультуры и рекомендовали записываться — кому на баскетбол, кому на волейбол, кому на фигурное катание и так далее, — отметил Левкин. — А сейчас заниматься тем же фигурным катанием идут те, чьи мамы и папы имеют на то финансовые возможности (купить коньки и абонемент в секцию, пошить костюм, поставить программу, чтобы участвовать в соревнованиях), ведь, будем честны, этот вид спорта — удовольствие не из дешевых. Однако это не всегда означает, что ребенок к нему предрасположен — имеет талант, проще говоря».

Чтобы в будущем стать профессионалом и, конечно, чемпионом, фигурист, в том числе юный, должен быть трудолюбив и упорен. Ведь фигурное катание — это сложнокоординационный вид спорта, результат в котором зависит от количества повторений, подчеркнул Левкин: «Тот, кто выполнил элемент 100 раз, делает его явно лучше, чем тот, кто выполнил его 50 раз и так далее». Также, по словам эксперта, в этом виде спорта ценятся круткость, которая нужна для прыжковых элементов, а также артистичность, чтобы уметь понравиться аудитории. Все-таки фигурное катание содержит элемент искусства: «И Международный союз конькобежцев постоянно ищет баланс между ним [искусством] и спортом, думая, как бы сделать так, чтобы то, что называется второй оценкой имело существенный вес. И эти поиски не заканчиваются, правила периодически меняются: стоимость тех же четверных прыжков то увеличивается, то уменьшается, то снова увеличивается».

Конечно, фигурное катание, как и любой другой вид спорта, говорит Левкин, не стоит на месте, а развивается. Так, недосягаемым лидером женского одиночного катания в 80-е годы считалась двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт из ГДР, которая выполняла два тройных прыжка. Теперь же спортсменам доступны более сложные элементы.

«Я как раз был на юношеской спартакиаде, где одна девочка, которая, собственно, стала лидером этих соревнований, сделала в произвольной программе аж три четверных прыжка. Это обязательный элемент, если спортсмен претендует на юниорский результат. Однако это не значит, что его выполняют абсолютно все», — рассказал генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках Петербурга.

Чтобы фигурное катание продолжило развиваться, а спортсмены достигали лучших результатов, нужны хорошие ледовые арены. И тут, по словам Кирилла Левкина, этот вид спорта сталкивается с еще одним вызовом. Его бросают международная и российская федерации хоккея: «Все катки для этого вида спорта [хоккея] для нас, фигуристов, — нестандартные. Мы привыкли к ледовым аренам 30 на 60 метров — это олимпийский размер, нужный для раскатки программы и захода на прыжки».

Некоторые площадки, по мнению Левкина, способны трансформироваться в зависимости от спортивного мероприятия. В качестве примера он привел дворец спорта «Юбилейный». И выразил надежду на то, что такая возможность появится у гораздо большего количества объектов. Такая точно будет у «СКА Арены» — строящегося в Петербурге многофункционального комплекса. В нем расположатся две ледовые площадки: тренировочная с трибунами на 300 мест и главная игровая с трибунами на 21 500 мест. Борта обеих смогут меняться, причем без потери зрительских мест, под разные стандарты и виды спорта (61х26, 61х28, 61х30, 60х30, 60х28, 60х26, 58х28, 56х26). «СКА Арена» станет не только новым «домом» для петербургского ХК СКА, но и местом проведения самых разных (и спортивных, и культурных) событий, а также разместит у себя детские секции.