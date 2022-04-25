Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может быть уволен из «Наполи», утверждает Football Italia. Доверие к специалисту у руковоства неаполитанцев уменьшилось после серии неудачных результатов. Так в трёх последних матчах серии A «Наполи» набрал только одно очко, а в игре с «Эмполи» уступил 2:3, ведя 2:0 к 80-й минуте.

В качестве потенциального сменщика Спаллетти называется нынешний главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно. Также идёт речь о наставнике «Шахтёра» из Донецка Роберто де Дзерби. Отмечается, что с обоими уже были проведены переговоры.

Напомним, что в составе «Фиорентины» числится экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин.

Спаллетти возглавил «Наполи» летом прошлого года, заключив контракт на два сезона с возможностью автоматического продления ещё на один. В таблице серии A «Наполи» идёт на третьем месте с 67 очками после 34 игр. Его отставание от «Интера» составляет 5 очков, от «Милана» — 7.