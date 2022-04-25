Известный журналист Василий Уткин критически отозвался о нынешнем руководстве московского «Спартака». По его словам, оно заслужило, чтобы клуб попал в стыковые матчи на вылет.

Я бы с интересом посмотрел стыковые матчи с участием «Спартака», — сказал Уткин в своем видео на YouTube-канале. — Не потому, что я желаю зла, а потому что я желаю катастрофы людям, которые этой командой сейчас управляют. Они, мне кажется, ее абсолютно заслужили. Пускай они почувствуют себя на грани этой катастрофы».

После поражения «Спартака» от «Ростова» в 26-м туре красно-белые опустились на десятое место в таблице. От зоны стыковых матчей их отделяет три очка за четыре игры до конца сезона.