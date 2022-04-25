«Краснодар» и «Зенит» огласили составы на матч 26-го тура чемпионата России по футболу. Петербуржцы сыграют по схеме 4-4-2.

Место в воротах «Зенита» занял Михаил Кержаков, линию обороны составят Далер Кузяев, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип и Дуглас Сантос. В опорной зоне расположатся Вилмар Барриос и Вендел, по флангам выйдут Малком и Клаудиньо, а в нападении место займут Иван Сергеев и Юри Алберто.

В число запасных попали Одоевский, Кизеев, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин и Мостовой. Примечательно, что Даниил Одоевский попал в заявку команды впервые после травмы, а Артёма Дзюбы нет даже в числе запасных.

«Краснодар» с первых минут выпустит следующий состав: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Газинский, Якимов, Кривцов, Волков, Олусегун.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдёт на домашнем стадионе «быков» и стартует в 19:00 по московскому времени. В случае победы зенитовцы оторвутся от «Динамо» в таблице РПЛ на шесть очков.