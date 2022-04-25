«Зенит» увеличил преимущество в матче 26-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара». В концовке первого тайма на 42-й минуте отличился Малком с передачи Вендела. Для бразильца этот мяч стал седьмым в 21 матче РПЛ-2021/22.

Счёт на 35-й минуте открыл Иван Сергеев с передачи Далера Кузяева.

Сейчас в матче перерыв.

«Зенит» играет в следующем составе: Кержаков, Кузяев, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Сергеев, Юри Алберто.

Игра проходит на стадионе «Краснодара», судит её Евгений Кукуляк. В случае победы зенитовцы оторвутся от «Динамо» в таблице РПЛ на шесть очков.