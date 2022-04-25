Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на претензии жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой. После игры 26-го тура, в котором «Ростов» победил «Спартак» 3:2, Карпин ответил на претензии спартаковцев о судействе. В ответ на это Салихова напомнила ему опыт работы в «Спартаке», заявив, что у него был «неограниченный бюджет» и отсутствие трофеев.

«По поводу неограниченного бюджета, меня это, мягко говоря, улыбнуло, поржал. Это первое, — цитирует «Матч ТВ» Карпина. — Второе – она правильно сказала, что титулов не выиграли, было всего два вторых места за четыре года. Смешно звучит про безграничный бюджет. Когда любое подписание игрока и любую трату свыше 100 тысяч рублей надо подписывать у десяти человек – какой это неограниченный бюджет?»

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год.