Стало известно, почему нападающий «Зенита» Артём Дзюба не попал в заявку на матч 26-го тура чемпионата России против «Краснодара». Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых, у форварда диагностирована небольшая мышечная травма.

В атаке «Зенита» вышли Юри Алберто и Иван Сергеев. Последний открыл счёт на 35-й минуте. На 42-й отличился Малком, сделавший счёт 2:0.

Матч «Краснодар» — «Зенит» проходит на стадионе «быков», судит её Евгений Кукуляк. На данный момент в игре перерыв.

«Зенит» играет в следующем составе: Кержаков, Кузяев, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Сергеев, Юри Алберто.

Дзюба в текущем сезоне провёл во всех турнирах 35 матчей, забил 13 мячей.