Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова может быть отчислена из института за пропуск занятий и неуспеваемость, сообщает «Чемпионат». Куратор группы, в которой обучается фигуристка, заявил, что дисциплинарная комиссия вынесла замечания студентам, которые не посещают занятия не аттестованы по более чем двум предметам. В список неуспевающих учеников попала и Алина Загитова.

Отмечается, что ей необходимо решить проблемы с учебой до конца текущей недели, иначе в ведомости будет указано «не зачтено». Если это не произойдёт, будут поданы документы на отчисление.

Загитова учится на втором курсе РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации) на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

Помимо РАНХиГС, Загитова получает образование в университете физкультуры (РГУФКСМиТ), участвует в ледовых шоу и ведёт телепроект «Ледниковый период».