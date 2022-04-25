«Зенит» победил «Краснодар» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:1. Игра прошла в Краснодаре, судил её Евгений Кукуляк.

На 35-й минуте счёт открыл форвард «Зенита» Иван Сергеев с передачи Далера Кузяева. Для форварда этот мяч стал вторым в семи матчах РПЛ за сине-бело-голубых. На 42-й минуте Малком забил второй мяч «Зенита», ассистировал ему Вендел. Для бразильца этот мяч стал седьмым в 21 матче РПЛ-2021/22.

Во втором тайме 19-летний Ираклий Манелов на 73-й минуте сократил отставание «быков». Окончательный счёт встречи установил вышедший на замену Магомед Оздоев на 88-й минуте.

«Зенит» играл в следующем составе: Кержаков, Кузяев, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос (Сутормин, 86), Барриос, Вендел (Круговой, 60), Малком, Клаудиньо (Оздоев, 78), Сергеев (Мостовой, 59), Юри Алберто (Ерохин, 78).

«Зенит» упрочил лидерство в таблице РПЛ, обойдя московское «Динамо» на 6 очков: 58 против 52.

«Краснодар» идёт шестым с 39 очками.