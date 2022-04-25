«СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова в сезоне-2021/22. В финальной серии клуб из Санкт-Петербурга выиграл у «Красной Армии» со счётом 4-2 (4:3 ОТ, 0:1 Б, 7:2, 6:2, 2:6, 3:2).

В шестом матче у петербуржцев отличились Семён Демидов, Илья Иванцов и Матвей Мичков, забросивший гол в лакросс-стиле.

Ранее фарм-клуб СКА выходил в финал плей-офф МХЛ в 2015 и 2018 году, но уступал «Чайке» (1-4) и «Локо» (2-4).

В нынешнем плей-офф до финала «СКА-1946» прошёл «Крылья Советов» (3-0), московское «Динамо» (3-0), «Ирбис» (3-2).