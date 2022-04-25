«Зенит» одержал вторую победу над «Енисеем» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» и завершиалсь со счётом 83:75 (21:24, 25:18, 12:15, 23:18).

В первой игре петербуржцы разгромили соперника 104:55, во второй же «Енисей» навязал сопернику борьбу и даже выиграл две четверти из четырёх.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Зенита» Александер Поитресс, набравший 23 очка и сделавший 10 подборов. Джордан Мики набрал 21 очко, Билли Бэрон — 14.

У «Енисея» Джеймс Томпсон сделал «дабл-дабл» (19 + 10), Владислав Трушкин отметился 15 очками, Григорий Мотовилов — 14.

«Зенит» повёл в серии 2-0, третий матч состоится в Красноярске 28 апреля.

Во всех других четвертьфинальных сериях также счёт после двух игр 2-0. ЦСКА выигрывает у «Нижнего Новгорода», «Локомотив-Кубань» у «Пармы», а УНИКС и «Автодора».