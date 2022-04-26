Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своей травме, которую получил в матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (3:1). Сергеев вышел в стартовом составе и на 35-й минуте открыл счёт с передачи Далера Кузяева. На 59-й минуте он был заменён на Андрея Мостового. Покидая поле, форвард держался за ногу.

«Попали по икроножной. Разбегался, сейчас уже лучше, но будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре», — цитирует официальный сайт «Зенита» Сергеева.

Сергеев перешёл в «Зенит» из «Крыльев Советов» этой зимой. В девяти матчах за клуб он забил три мяча, два из них — в двух последних матчах.