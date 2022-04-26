Защитник «Зенита» Алексей Сутормин оценил победу над «Краснодаром» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. После первого тайма петербуржцы вели 2:0, затем «Краснодар» отыграл один гол, но в концовке встречи «Зенит» забил третий.

«Главное — победили. Был определенный нервяк, когда пропустили гол, но мы сумели довести матч до победы, — цитирует «РБ-Спорт» Сутормина. — После забитого нами третьего гола игра успокоилась и моментов особо не было у наших ворот».

Говоря об оставшемся календаре «Зенита» в борьбе за чемпионство, Сутормин отметил: «Все в наших руках, еще же остаются матчи. Надеюсь, мы решим эту задачу как можно раньше».

«Зенит» с 58 очками остаётся лидером таблицы РПЛ. Его отрыв от «Динамо» составляет уже шесть очков.