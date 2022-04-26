Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с олимпийскими чемпионами Игр-2022 в Пекине. На ней глава государства поблагодарил спортсменов за выдающиеся достижения.

«Многие болельщики — не только в нашей стране, но и во всем мире — смотрели на это с восхищением и радовались. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых лучших спортсменов мира», — приводит слова Путина «РИА Новости».

На Олимпиаде в Пекине Россия завоевала шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград и заняла девятое место в медальном зачёте.