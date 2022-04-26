Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийскими чемпионами Пекина-2022 отдельно выделил фигуристку Камилу Валиеву. Спортсменке сегодня исполнилось 16 лет, а на Олимпиаде-2022 она взяла золото в командном турнире.

«Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность, — цитирует «РИА Новости» Путина. — Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций».

После завершения командного турнира стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, взятой ещё в декабре 2021 года.