Фигуристка Камила Валиева на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила главу государства за то, что он нашёл время принять олимпийских чемпионов-2022. Встреча состоялась сегодня в Кремле. В этот же день Валиевой исполнилось 16 лет.

«Мы очень рады, что вы нашли время для встречи с нами. Для меня большая честь в день 16-летия получать государственную награду от президента Российской федерации. Спасибо вам большое, что любите спорт и поддерживаете спортсменов. Для нас это очень важно»

Валиева на Олимпиаде-2022 завоевала золото в командном турнире.