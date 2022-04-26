Российская лыжница Вероника Степанова на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила главу государства за развитие страны.

«На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно, — цитирует Sports.ru Степанову. — Но мы на правильном пути и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю».

Путин сегодня, 26 апреля, провёл встречу с олимпийскими чемпионами Пекина-2022. Степанова на Играх взяла золото в эстафете 4×5 км.