Президент России Владимир Путин назвал абсурдной ситуацию вокруг российского пловца Евгения Рылова. Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 был отстранён на девять месяцев от турниров FINA в связи с участием в провластном митинге-концерте.

«К сожалению, мы встречаемся с случаями, которые доводят эту ситуацию или вот такие действия, такую политику наших партнеров, до абсурда, — цитирует «РИА Новости» Путина. — Совсем недавний пример с нашим пловцом Евгением Рыловым. Международная федерация плавания на 9 месяцев отстранила его от соревнований только лишь за присутствие, за присутствие на концерте, посвященном годовщине воссоединения России и Крыма».Рылов в понедельник принял участие в чемпионате России по плаванию, при этом FINA заявляла, что на данный турнир санкции также распростаняются. Сейчас Международная федерация проводит проверку данной ситуации.