Бывший полузащитник «Зенита», чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев уверен, что петербуржцы должны выиграть чемпионат России в этом сезоне. За четыре тура до конца чемпионата «Зенит» лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя «Динамо» на 6 очков.

«В такой ситуации «Зенит» может не выиграть золотые медали, только если сам этого захочет, — цитирует «Петербургский дневник» Веденеева. — Я еще осенью говорил, что настоящих конкурентов нет. «Динамо» не готово к борьбе за чемпионство, в команде на ключевых позициях молодые игроки, а они подвержены спадам, что и показало их поражение от ЦСКА. Сейчас им важнее удержать второе место, выиграть серебряные медали, а помешать «Зениту» занять первое место они не способны».

30 апреля «Зенит» проведёт матч 27-го тура чемпионата России. Соперником петербуржцев станет «Локомотив», игра пройдёт на «Газпром-Арене».