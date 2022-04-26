Житель Санкт-Петербурга Игорь Ромашов подал иск к компании Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited о защите прав потребителей. Иск зарегистрирован Василеостровским районным судом.

Истец требует взыскать с ответчика убытки в размере 783 825 рублей и компенсацию морального вреда на 10 миллионов рублей.

Игорь Ромашов утверждает, что в сентябре 2021 года он приобрёл обновление игры FIFA, а в процессе игры покупал виртуальную валюту FIFA Points. 10 марта 2022 года разработчик приостановил работу на территории России и поставки ПО и аппаратного обеспечения.

«В связи с отказом принимать оплату за предусмотренную игрой игровую валюту ответчик дискриминирует истца по сравнению с другими пользователями, не позволяет развивать игровой аккаунт, в одностороннем порядке немотивированно ограничил пользователя», — говорится в заявлении.