Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишил Россию права проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года, но теперь будет перенесён.

Ранее ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Новый хозяин чемпионата мира по хоккею будет утверждён на конгрессе ИИХФ в финском Тампере. Состоится конгресс на последней неделе ЧМ-2022.

Чемпионат мира по хоккею-2022 пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая. Отстранённые Россия и Беларусь были заменены на сборные Франции и Австрии.