ЦСКА вырвал победу у «Металлурга» в шестом матче финала Кубка Гагарина. Москвичи победили в оверйтайме со счётом 3:2.

После первого периода счёт не был открыт. Во втором форвард армейцев Константин Окулов забросил шайбу на 36-й минуте. Ассистировал ему Никита Нестеров.

На первой минуте третьего периода Максим Карпов реализовал большинство, а на 48-й Егор Коробкин вывел «Магнитку» вперёд. От поражения в основное время ЦСКА спас Максим Соркин, поразивший ворота Василия Кошечкина на 54-й минуте.

Победный бросок ЦСКА нанёс на 74-й минуте. Отличился Клас Дальбек после передачи Нестерова.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». В первых двух матчах в Магнитогорске сперва победил ЦСКА (3:1), затем хозяева площадки (6:4). Затем «Металлург» выиграл два матча в Москве — 4:0, 1:0.

Шестой матч серии состоится в столице 28 апреля.