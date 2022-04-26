Стало известно место проведения финала Кубка России по футболу. Решающая игра сезона-2021/22 пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».

«Лужники» принимали финал Кубка страны восемь раз, последний — в 2007 году.

Финалисты Кубка России определятся по итогам полуфинальных матчей.

10 мая московское «Динамо» дома сыграет с «Аланией» из Владикавказа, 11 мая «Спартак» на своём стадионе примет «Енисей» из Красноярская. Предыдущий обладатель трофея «Локомотив» вылетел от «Енисея» на стадии 1/8 финала (0:4), чемпион России «Зенит» проиграл в четвертьфинале «Алании» (2:2, пенальти 5:6).