Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийскими чемпионами Пекина-2022 обратился к фигуристке Камиле Валиевой. Олимпийской чемпионке в командном турнире сегодня, 26 апреля, исполнилось 16 лет. После победы сборной России в команде стало известно, что Валиева сдала в декабре положительную допинг-пробу. Она была допущена до индивидуального турнира, но расследование в её отношении продолжается.

«Главное — не обращай на это внимание. Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды», — цитирует «РИА Новости» Путина.

Также глава государства призвал Валиеву собраться внутренне, забыть о том, что не связано со спортом и дальше добиваться успехов.