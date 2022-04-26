Собрание участников Украинской премьер-лиги объявило о досрочном завершении сезона. Клубы поддержали решение не доигрывать чемпионат Украины-2021/22 из-за невозможности проводить матчи в нынешних условиях.

Чемпионом страны по итогам сезона стал донецкий «Шахтёр». Второе место заняло киевское «Динамо», третье — «Днепр-1».

Чемпионат Украины был приостановлен в конце февраля из-за обострения конфликта с Россией.

«Шахтёр» в 14-й раз выиграл чемпионат Украины. 16 раз трофей брало «Динамо», а первый розыгрыш первенства страны в 1992 году выиграла симферопольская «Таврия».