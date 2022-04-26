«Манчестер Сити» победил «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:3.

Уже к 11-й минуте «горожане» вели 2:0: на 2-й минуте счёт открыл Кевин де Брёйне, на 11-й он стал автором результативной передачи на Габриэла Жезуса. На 33-й минуте Карим Бензема отыграл один мяч «Реала».

Во втором тайме Фил Фоден на 53-й минуте сделал счёт 3:1, через две минуты Винисиус Жуниор снова сократил отставание до минимума — 3:2. На 74-й Бернарду Силва забил четвёртый мяч «горожан», а на 82-й Бензема оформил дубль, установив окончательный счёт встречи.

Команды играли в следующих составах:

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Стоунз (Фернандиньо, 36), Рубен Диаш, Ляпорт, Зинченко — Де Брёйне, Родри, Бернарду Силва — Махрез, Габриэл Жезус (Стерлинг, 83), Фоден.

«Реал»: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба (Начо Фернандес, 46), Менди — Вальверде, Кроос, Модрич (Себальос, 79) — Родриго (Камавинга, 70), Бензема, Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 88).

Ответный матч пройдёт 4 мая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». «Реалу» для выхода в финал необходима победа в два и более мячей, «Манчестер Сити» должен не проигрывать. При минимальном поражении команды Хосепа Гвардьолы будет назначено дополнительное время, поскольку УЕФА отменил правило выездного гола.

В другом полуфинале сыграют «Ливерпуль» и «Вильярреал». Их первый матч состоится в Ливерпуле 27 апреля, ответный — в Вильярреале 3 мая.