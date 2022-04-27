Президент России Владимир Путин выступил против дискриминации в спорте. На встрече с победителями Олимпийских игр-2022 он отметил, что у России нет недружественных стран в плане спорта.

«Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений, — цитирует «РИА Новости» Путина. — За его идеалы — идеалы справедливости, равенства и честной борьбы».

Ранее большинство международных федераций отстранили спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией в Украине.