Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин назван первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Сент-Луиса» (5:3). 27-летний форвард набрал 2 (1+1) очка.
Второй звездой назван Райли О’Райлли из «Блюз», на счету которого 3 (2+1) очка. Третьей звездой назван одноклубник Ничушкина Алекс Ньюхук, отметившийся двумя результативными передачами.
Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голевой передачей, Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Алексей Торопченко очков не набрали.