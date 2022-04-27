Баскетболист ЦСКА Джоэль Боломбой в резкой форме отказал клубу, требовавшему от игрока вернуться в Россию. В сториз своей социальной сети он опубликовал скриншот письма от вице-президента ЦСКА Наталии Фураевой. В нём клуб требует Боломбоя вернуться в Россию под угрозой предусмотренных в контракте санкций.

«Валите отсюда! Я уже сказал, что не вернусь. Вы хотите, чтобы игроки делали то, что вам нужно, за счёт угроз и наказаний, — написал Боломбой в сториз. — Когда произошла эскалация конфликта России и Украины, вы сказали мне и всей команде, что мы можем уехать и вы всё поймёте».

28-летний Боломбой покинул расположение ЦСКА в конце февраля. Баскетболист родился в Донецке в семье конголезца и русской, в детстве уехал в США, где выступал в НБА за «Юту» и «Милуоки». К ЦСКА он присоединился в 2018 году, победил в двух розыгрышах Единой лиги ВТБ и выиграл Евролигу. В том же 2018 году Боломбой получил российское гражданство и дебютировал за сборную России.