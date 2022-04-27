29 мая в Санкт-Петербурге в Приморском парке Победы пройдёт благотворительный забег, приуроченный к Дню города. Организовал мероприятие «Петербургский дневник» совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ, Комитетом по физической культуре и спорту и Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

Ожидается что в мероприятии примут участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский председатель законодательного собрание Александр Бельский: им были вручены подарочные слоты.

Участники забега преодолеют дистанции в 5 или 10 км. Ча тость собранных средств от продажи слотов будет направлена Санкт-Петербургскому детскому хоспису.