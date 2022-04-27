Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил о намерении продолжить работу во главе организации. 25 апреля главе организации исполнилось 70 лет.

«Чувствую себя молодым и не похож на 70-летнего старичка. В сегодняшнее время уходить неправильно. Политику смешали со спортом. У нас отобрали и МЧМ, и ЧМ в Санкт-Петербурге, — цитирует «Матч ТВ» Третьяка. — Я думаю, у меня есть хорошие связи с ИИХФ, и в МОК, и в других организациях, чтобы восстанавливать международные связи».

Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года. В качестве хоккейного вратаря он три раза выигрывал золото Олимпийских игр, 10 раз — золото чемпионатов мира. В начале девяностых работал тренером вратарей в клубе НХЛ «Чикаго», а в 1998 и 2002 — в штаб олимпийской сборной Росии.