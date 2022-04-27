Чудовищная трагедия произошла в Лоо (Краснодарский край). В эти дни в сочинском районе проходило первенство России по шахматам для детей разных возрастов. В числе участниц была и 12-летняя девочка Полина Куникова. Она приехала на турнир вместе с мамой, но в свободное от игр время по какой-то причине пошла гулять одна. И случилось страшное.

Подробности трагедии мы знаем лишь по официальному заявлению прокуратуры Краснодарского края. Полина увидела на закрытой территории щенков и решила их покормить. Девочка перелезла через закрытый забор, и в этот момент на неё набросилась овчарка.

Собака загрызла девочку, а рядом не было никого из взрослых, кто бы мог её защитить. Через час тело юной шахматистки обнаружил мужчина, приходивший на участок кормить собак.

Федерация шахмат России тут же прервала все соревнования. До окончания следствия вознобновлены они не будут. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев уже пообещал взять трагический случай на депутатский контроль.

Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородная рассказала, что девочка уже не в первый раз ходила к собакам на огороженную территорию и думала, что уже подружилась с ними.

Полина Куникова уже становилась вице-чемпионкой Саратовской области в своем возрасте, дважды выигрывала шахматные онлайн-турниры в 2020 году и регулярно принимала участие в других соревнованиях. Она считалась талантливой шахматисткой для своего возраста. В рейтинге ФШР по классическим шахматам она занимала 23365-е место из 102515 человек.