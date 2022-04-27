Россиянин Александр Лакерник выдвинул свою кандидатуру на пост вице-президента Международного союза конькобежцев. Он занимает должность вице-президента, отвечающего за фигурное катание, с 2016 года.

Соперниками Лакерника станут канадец Бенуа Лавуа и бывшие фигуристы Тацуро Мацмура из Японии и Сусанна Рахкамо из Финляндии.

Помимо санкций, наложенных на Россию, у Лакерника возникает ещё одна проблема: ему уже 77 лет, а по действующему регламенту пост вице-президента ISU можно занимать до 75. Однако Международный союз конькобежцев может повысить ценз до 80 лет.

Помимо Лакерника, из россиян в на пост вице-президента ISU баллотируются Александр Кибалко (конькобежный спорт), Юлия Чиркова (синхронное плавание), Андрей Нефедов и Михаил Соколов (шорт-трек).