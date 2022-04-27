Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия станет игроком «Наполи». Данную информацию подтвердил президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис в эфире Radio Kiss Kiss Napoli. Планируется, что Кварацхелия подпишет контракт сроком на 5 лет.

Планируется, что «Наполи» заплатит за Кварацхелию 8 миллионов евро, а по контракту хавбек будет получать 1,1 миллиона в год.

Кварацхелия с 2019 по 2022 год защищал цвета «Рубина». Весной 2022 года хавбек сборной Грузии расторг контракт с казанцами и перешёл в «Динамо» из Батуми. В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Рубин» 22 матча, забил 2 мяча и отдал 4 передачи. В батумском «Динамо» он отметился 3 мячами и 1 голевой передачей в 4 играх.

«Наполи» возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.