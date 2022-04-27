Три европейских клуба могут быть исключены из розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2023/24. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, речь идёт о испанских «Барселоне» и «Реале» и итальянском «Ювентусе».

Клубы в апреле 2021 года были инициаторами создания Суперлиги — турнира, который должен был объединить топ-клубы Европы. Однако после давления УЕФА и протестов болельщиков из проекта вышли все изначальные участники, кроме «Барсы», «Реала» и «Юве».

Суд отменил запрет УЕФА преследовать клубы за создание Суперлиги. Планируется, что в ближайшее время УЕФА не будет вводить дополнительные санкции, но планирует оштрафовать их на 15 миллионов евро каждый и выплатить 5% от выручки за один сезон еврокубков.