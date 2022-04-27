В Москве во Дворце спорта «Лужники» пройдут XXI Международные спортивные игры детей городов-героев, сообщает пресс-служба Москомспорта.

Мероприятие пройдёт с 30 апреля по 4 мая. В нём примут участие более 300 юных спортсменов из десяти городов-героев России и Беларуси. В список вошли представители Волгограда, Москвы, Мурманска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Смоленска, Тулы, Бреста и Минска.

Соревнования будут проведены в пяти дисциплинах: мини-футбол, стритбол, настольный теннис, самбо и шахматы.

Соревнования откроют госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев и министр спорта РФ Олег Матыцин. После официальной церемонии пройдут мастер-классы с участием гроссмейстера Сергея Карякина и баскетболиста Алексея Саврасенко. Ведущим церемонии станет Дмитрий Губерниев.