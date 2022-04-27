«Аталанта» и «Торино» сыграли сверхрезультативную ничью в перенесённом матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу — 4:4. Уже на 4-й минуте туринцы открыли счёт — отличился Антонио Санабрия. На 18-й минуте Луис Мюриель реализовал пенальти, забив ответный мяч. На 23-й «Аталанта» вышла вперёд благодаря голу Мартена Де Руна. На 36-й право на пенальти получил уже «Торино», и Саша Лукич им воспользовался. На перерыв команды ушли при счёте 2:2.

На 63-й минуте Лукич реализовал ещё один пенальти, а на 68-й Ремо Фройлер забил в свои ворота, и «Торино» повёл 4:2. Ровно через 10 минут бывший хавбек «Спартака» Марио Пашалич отыграл один мяч, а реализованный Мюриэлем четвёртый пенальти в концовке встречи спас «Аталанту» от поражения — 4:4. Примечательно, что Мюриэль оказался причастен ко всем голам команды: помимо двух реализованных пенальти, он также отдал две голевых передачи.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук остался в этой игре в запасе.

После 34 игр «Аталанта» идёт на восьмом месте в таблице Серии A с 55 очками. «Торино» занимает 11-ю строчку с 44 очками.