«Ливерпуль» одержал победу над «Вильярреалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу — 2:0. Два мяча подопечные Юргена Клоппа забили с интервалом в две минуты. На 53-й защитник «Вильярреала» Первис Эступинан поразил собственные ворота, на 55-й Садио Мане с передачи Мохамеда Салаха забил второй гол.

Игра прошла в Ливерпуле на «Энфилде» 3 мая. Ответный матч состоится на стадионе «Вильярреала». Для выхода в финал команде Унаи Эмери необходима победа в три мяча. Любой выигрыш в два гола приведёт к дополнительному времени, поскольку УЕФА отменил правило выездного гола.

В другом полуфинале «Манчестер Сити» дома обыграл «Реал» — 4:3. Ответный матч пройдёт в Мадриде 4 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдёт во Франции на «Стад де Франс» 28 мая.