Олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась о возможности сменить Ирину Винер-Усманову во главе Всероссийской федерации художественной гимнастики. По словам Кабаевой, она пока не видит себя в этой роли из-за большой вовлечённости.

«Этому нужно посвятить всю свою жизнь. Так, как это делает Ирина Александровна. У меня же сейчас другая работа, в одном из крупнейших медийных холдингов, и она мне нравится, — цитирует ТАСС Кабаеву. — Но я люблю художественную гимнастику, здесь я добилась хороших результатов, я не оставляю её».

Ирина Винер-Усманова возглавляет ВФХГ с декабря 2008 года. Она совмещает данную должность с постом главного тренера сборной России. До неё федерацию возглавлял Сергей Ястржембский.