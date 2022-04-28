СКА продлил контракт с нападающим Евгением Кетовым, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу клуба. Новое соглашение рассчитано на один год, до 30 апреля 2023 года.

Кетову 36 лет, в нынешнем сезоне он стал рекордсменом СКА по количеству проведённых матчей за клуб. В общей сложности он отыграл за петербуржцев 516 поединков, в которых набрал 126 (67 + 59) очков при показателе полезности «+26».

Кетов ранее выступал за ЦСК ВВС, «Ладу», «Ак Барс» и «Северсталь», а в составе СКА выступает с 2013 года. На его счету победа на чемпионате мира-2012 и Кубок Гагарина-2017.

В сезоне-2021/22 Кетов отметился 2 (1+1) очками в 31 матче регулярного чемпионата и 9 встреч в плей-офф.