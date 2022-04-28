В одном из недавних материалов мы вспоминали сборную лучших иностранцев, выступавших в составе «Зенита» за всю его историю. Но помимо легенд уровня Бранислава Ивановича, Халка и Тимощука, у зенитовцев было немало странных, а то и вовсе нелепых покупок. Пришло время вспомнить и составить сборную худших иностранцев в составе сине-бело-голубых.

Вратарь. Юрий Жевнов (Беларусь, игра за «Зенит»: 2010-2014)

За всю историю у «Зенита» было только три иностранных вратаря, и два из них попали в нашу первую сборную: на основную и альтернативную позицию. Жевнов переходил в «Зенит» в статусе одного из лучших вратарей чемпионата России: до этого он неплохо попылил за ФК «Москва», усадив на лавку сразу двух экс-голкиперов сборной России – Сергея Козко и Александра Филимонова. Однако в «Зените» он потерялся сперва за Малафеевым, затем за Лодыгиным и в итоге сыграл всего ничего: 27 матчей за 4,5 года.

Жевнов — единственный представитель нашей подборки, всё ещё числящийся в «Зените»: с 2018 года он работает тренером вратарей клуба.

Правый центральный защитник. Себастьян Пюигренье (Франция, 2008)

Летом «Зенит» в статусе обладателя Кубка УЕФА провёл на первый взгляд неплохое усиление: в команду пришёл один из лучших защитников чемпионата Франции Себастьян Пюигренье. Однако уже в первом матче за российский клуб бритоголовый защитник схватил удаление уже через 12 минут. В остальном Пюигренье отметился в «Зените» частыми ошибками и привозами и уже в начале 2009 года был отдан в аренду в «Болтон». Поездив по разным арендам, Пюигренье покинул «Зенит» бесплатно в 2012 году, и та половина сезона-2008 стала для него единственным опытом выступления за сине-бело-голубых.

Центральный защитник. Фернанду Мейра (Португалия, 2009-2011)

У «Зенита» вообще есть давняя традиция: приобретать какое-нибудь громкое имя в центр обороны, а затем смотреть, как это громкое имя регулярно привозит мячи. Так было и с Бруну Алвешем, и отчасти с Деяном Ловреном, и, разумеется, с Фернанду Мейрой. В «Зенит» приехал полуфиналист чемпионата мира и чемпион Германии в составе «Штутгарта». Но это был уже не тот Мейра, который наводил страх на форвардов немецкой бундеслиги. В первый сезон португалец отметился регулярными ошибками и жалобами на судей, во второй стал чемпионом, но уже выпал из основной обоймы команды, а на третий и вовсе провёл за полгода один матч в чемпионате России и без особого сожаления покинул клуб.

Левый центральный защитник. Ярослав Несвадьба (Чехия, 2006)

Несвадьба был одним из вороха чешских футболистов, привезённых в «Зенит» Властимилом Петржелой. Сейчас в Петербурге чешского тренера вспоминают с теплотой, а от его игроков в основном остались тёплые воспоминания. Но нельзя отрицать, что некоторые протеже Петржелы оказались неликвидным товаром. Ярчайший пример – странный трансфер Ярослава Несвадьбы в 2006 году. Игрок больше запомнился своей фамилией, нежели игрой, ведь за «Зенит» он провёл лишь один матч. Летом Петржелу уволили, и Дику Адвокату Несвадьба оказался попросту не нужен. Конечно, 450 тысяч евро – это не 6 миллионов, которые выложили за Мейру, но и возможности «Зенита» при Петржеле не были теми же, что в 2009 году.

Правый полузащитник. Дарко Малетич (Босния и Герцеговина, 2004)

Малетич приходил в «Зенит» как талантливый правый хавбек, но за целый год провёл за основной состав лишь два матча в чемпионате России и остался в памяти болельщиков как одна из непонятных покупок догазпромовского «Зенита».

Центральный полузащитник. Матиас Краневиттер (Аргентина, 2017-2019)

В 2017 году с приходом Роберто Манчини «Зенит» подписал сразу пятерых аргентинских футболистов. В результате закрепился в составе клуба лишь Себастьян Дриусси и то как игрок ротации. Краневиттер приходил в «Зенит» как футболист сборной, с опытом (пусть и не очень удачным) игры в чемпионате Испании. Фанаты «Ривер Плейта» сравнивали опытного опорника с самим Хавьером Маскерано, что могло пойти не так?

При Манчини Краневиттер играл очень нестабильно, несколько матчей провалил, а после ухода тренера и вовсе выпал из состава. Сергей Семак не находил ему места на поле, и в начале 2020 года Краневиттер уехал в Мексику.

Центральный полузащитник. Клаудио Маркизио (Италия, 2018-2019)

Трансфер Маркизио мог бы стать самой большой неудачей «Зенита» на трансферном рынке, но его спасает то, что перешёл вице-чемпион Европы в петербургский клуб бесплатно.

Да, в «Зенит» приходил уже немолодой футболист, который два года до этого преимущественно выходил на замену. Но выходил-то он на замены в самом «Ювентусе»! Ожидалось, что Маркизио станет на ближайшие пару сезонов лицом «Зенита», а он стал лишь посмешищем на поле. В феврале 2019 года Маркизио и вовсе сломался, пропустил целых полгода, после чего и вовсе завершил карьеру.

Возможно, причиной провала стали проблемы с адаптацией – почти всю карьеру Маркизио провёл в одном клубе. Может, виной застарелые травмы, а может и просто отсутствие мотивации. В любом случае, стать легендой в «Зените» у легенды «Ювентуса» не получилось.

Левый полузащитник. Йоан Молло (Франция, 2017)

Два невероятно нелепых трансфера провёл «Зенит» в январе 2017 года. Из середняка чемпионата России «Крыльев Советов» петербуржцы выцепили двух лидеров – Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло. До сих пор непонятно, зачем они понадобились Луческу, но в итоге от трансфера проиграли все. Обескровленные «Крылья» вылетели из элитного дивизиона, «Зенит» потратил деньги впустую, а Цаллагов и Молло потеряли по полгода карьеры.

Молло в итоге вышел в основе «Зенита» считанное число раз, а играя за дубль и вовсе умудрился опозориться, показав средний палец собственным болельщикам.

Правый центральный нападающий. Марек Кинцл (Чехия, 2004)

Ещё одна провальная покупка эпохи Петржелы. Однако если Несвадьба изначально был непонятным выбором, то с Кинцлом возникла другая проблема. В «Зенит» приехал двукратный чемпион Чехии, но ему банально не было места на поле. В атаке команды зажигали Аршавин и Кержаков, и зачем Петржеле понадобилось создавать им конкуренцию в виде 31-летнего чеха, не совсем понятно.

Центральный нападающий. Матея Кежман (Сербия, 2009)

Если подписание звёздного Маркизио не особо предвещало провала, то к покупке Кежмана эксперты сразу отнеслись скептически. И, как оказалось, не зря. В «Зенит» приехало лишь одно громкое имя, оставшееся от Кежмана ещё со времён его чумовой игры за «ПСЖ». После этого он провалился в «Челси», «Атлетико» и «ПСЖ», проведя лишь один достойный сезон в «Фенербахче».

Переход Кежмана пришёлся ещё и на переходный период в «Зените». Адвокат оставил клуб, и сезон питерцы доигрывали под руководством Анатолия Давыдова. Кежман за полгода в «Зените» забил всего два мяча, и питерцы без особого сожаления прервали арендное соглашение.

Левый центральный нападающий. Робертас Пошкус (Литва, 2005)

И в завершении – ещё одна странная покупка «Зенита» у «Крыльев Советов», правда, ещё догазпромовской эпохи. В 2005 году «Крылья» испытывали огромные финансовые проблемы и распродавали весь основной состав по принципу «лишь бы куда пристроить». В «Зенит» удалось пристроить Анюкова и Пошкуса. И если первый сейчас не нуждается в представлении, то Пошкуса подзабыли даже многие преданные поклонники клуба. Литовец не был супербомбардиром даже в Самаре, а в «Зените» и вовсе зачах. Всего четыре гола в 33 матчах за два года – не тот результат, которого ждёшь от центрального нападающего.

Тренер. Роберто Манчини (Италия, 2017-2018)

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