Один из самых влиятельных футбольных агентов мира Мино Райола опроверг слухи о своей смерти. В твиттере 54-летний голландец написал: «Второй раз за четыре месяца меня убивают. И так же спокойно воскрешают».

Лечащий врач Райолы выразил возмущение работой журналистов, «спекулирующих на жизни человека, который бьётся за свою жизнь».

Помощник Райолы Хосе Родригес и один из близких друзей пояснили, что сейчас агент находится в тяжёлом состоянии, но всё ещё жив.

В январе Райола перенёс экстренную операцию из-за проблем с лёгкими. В последние дни его состояние ухудшилось.

В число клиентов Райолы входят такие звёзды мирового футбола, как Эрлинг Холанн, Златан Ибрагимович, Маттейс Де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба и многие другие.