Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в своём Телеграм-канале совместное фото с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Были разногласия с Этери Тутберидзе? Были, этого мы не отрицаем! Но они самоликвидировались!» — подписал Губерниев снимок. По всей видимости, комментатор процитировал фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

Губерниев и Тутберидзе посетили встречу участников Олимпиады-2022 с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая прошла в здании правительства Москвы 28 апреля. Губерниев был ведущим мероприятия.