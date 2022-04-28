Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетила встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Как сообщает официальный сайт мэрии столицы, сегодня, 28 апреля, Собянин принимал участников Олимпиады-2022 в здании правительства Москвы.

Два дня назад, 26 апреля, победители Олимпийских игр в Пекине встречались с президентом России Владимиром Путиным. Щербакова не присутствовала в Кремле.

Щербаковой 18 лет, помимо золота Олимпиады-2022 она выиграла чемпионат мира, дважды брала серебро чемпионата Европы, один раз — серебро финала Гран-при, трижды становилась чемпионкой России. С 2013 года она занимается в группе Этери Тутберидзе.